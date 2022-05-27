اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 08:57 ص
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‫ما هى مميزات قناطر ديروط الجديدة؟ تعرف عليها

الجمعة، 27 مايو 2022 08:00 ص
‫ما هى مميزات قناطر ديروط الجديدة؟ تعرف عليها وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تتخذ وزارة الموارد المائية والرى الإجراءات اللازمة تمهيدًا للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، استكمالًا لجهود الوزارة بإحلال وتجديد المنشآت التى انتهى عمرها الافتراضي.
 
وفى التقرير التالى نوضح أهم التفاصيل حول قناطر ديروط الجديدة..
 
1- يهدف إلى تحسين أعمال الرى في زمام  1.60 مليون فدان فى 5 محافظات هى “أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة”.
 
2- توفر منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
 
3- تعد استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف و"مازوره وساقوله ومنشأة الدهب".
 
4-  يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.

قناطر ديروط

وزارة الرى

المياه

الصعيد


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