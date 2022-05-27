كل ما تريد معرفته عن حى المنيرة الغربية الجديد بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

يعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن حى المنيرة الغربية الجديد بالجيزة، وذلك بعد تقسيم حى شمال الجيزة إلى نصفين، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

1 - سيكون حدود حى المنيرة الغربية هى نفس حدود قسم شرطة المنيرة.

2 - تم تقسيم حى شمال الجيزة إلى نصفين وتغيير اسمه إلى حى إمبابة.

3 - سيكون مقر حى المنيرة بالمبنى الجديد بجوار قسم شرطة المنيرة.

4- سيكون مقر حى إمبابة فى المبنى القديم على الكورنيش.

5 - يساهم تقسيم حى شمال فى توفير الخدمات بشكل أكبر وزيادة الاهتمام براحة وتلبية احتياجات المواطنين.

6 - جارى اختيار الموظفين الجدد للحى وكذلك رئيس الحى.

7- جارى تحديد ميزانية للحى مستقلة به.

8 - سيتم تغيير بطاقة الرقم القومى للمواطنين لكل حى بشكل تدريجى.

9- جارى تجهيز المقر للموظفين.

10 - سيتم تفعيل الحى الجديد خلال شهر ونصف تقريبا.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرار بتقسيم حى شمال الجيزة، الى حى امبابة وحى المنيرة الغربية، وذللك بنلء على ما قدمه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

وأوضح القرار ان يكون حدود الحى الجديد نفس حدود قسم شرطة المنيرة الغربية، ويكون نطاق حى امبابة نفس حدود قسم شرطة امبابة، واوصى القرار بتغيير اسم حى شمال الجيزة الى حى امبابة كذلك نشر القرار بالجريدة والرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.