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محافظ الجيزة يشكل لجنة لتحديد نطاق حى المنيرة الغربية الجديد

الخميس، 26 مايو 2022 01:10 م
محافظ الجيزة يشكل لجنة لتحديد نطاق حى المنيرة الغربية الجديد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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شكل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجنة لتقسيم حى شمال الجيزة الى حى المنيرة الغربية وحى امبابة، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كما تختص اللجنة باختيار الموظفين الجدد لحى المنيرة الغربية واختيار المقر الخاص بالحى "الديوان العام". 
 
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرار بتقسيم حى شمال الجيزة، الى حى امبابة وحى المنيرة الغربية، وذللك بناء على ما قدمه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. 
 
واوضح القرار ان يكون حدود الحى الجديد نفس حدود قسم شرطة المنيرة الغربية، ويكون نطاق حى امبابة نفس حدود قسم شرطة امبابة، واوصى القرار بتغيير اسم حى شمال الجيزة الى حى امبابة، كذلك نشر القرار بالجريدة والرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه. 
 
 

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