فاتورة يونيو أولى محصلات الكهرباء لأشهر الصيف.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

اكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الفاتورة القادمة فى 1 يونيو المقبل ستكون أول فواتير فصل الصيف والتى تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، موكدا أن هذه الفاتورة تعبر عن استهلاك شهر مايو الجاري.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة أبريل التى يتم تحصيلها خلال شهر مايو هى آخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة.

وأضاف المصدر، أن فاتورة يونيو تعتبر أول فواتير أشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.

وأوضح المصدر أن هناك بعض المشتركين تشهد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم ارتفاع كبير فى معدلات الاستهلاك نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل غلاية المياه أو التكييف أو استخدام التكييف وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.