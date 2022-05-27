عاطر حنورة: طرح 4 مستودعات استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص بـ3.5 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

كشف عاطر حنورة مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية عن أبرز المشروعات الجارى طرحها لمشاركة القطاع الخاص وعن المشروعات التي يتم الإعداد لها والمشروعات التى يتم دراستها لطرحها على القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وأوضح حنورة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش " المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية أن هناك تزايدا في الإهتمام بأهداف التنمية المستدامة، أن المشروعات الجارى طرحها لمشاركة القطاع الخاص وهى طرح المرحلة الثانية من مشروع المدارس والتي تصل لـ 57 مدرسة، بالإضافة إلى مشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان، بجانب طرح المنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدان، بالإضافة إلى مشروع المستودعات الاستراتيجية التي تصل لـ4 مستودعات استراتيجية مع وزارة التموين، بتكلفة استثمارية تصل لـ3.5 مليار جنيه للتوافق مع استراتيجية الدولة الخاصة بتخزين مواد سلبية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بجانب طرح 3 مستودات أخرى بداية العام القادم.

عن أبرز المشروعات الجاري العمل عليها، وتحت الدراسة استعدادا لطرحها سبتمبر القادم هي محطة صرف صناعى في دمياط الجديدة والذى تعد اول مشروع p.p والذى يعد أول مشروع أخضر بتكلفة تصل من 110 إلى 130 مليون دولار وتعد في المرحلة النهائية للدراسة استعداد لطرحها على القطاع الخاص.

وعن المشروعات الجارى العمل عليها استعدادا لطرحها فور تخصيص الأراضى الخاصة بها 4 محطات تحلية مياه بالإضافة إلى محطتين أخرتين، والتى شهدت إقبالا كبيرا من الشركات العالمية والمحلية، وأبدوا رغبتة في هذا المشروع بحيث تم تلقى طلبات من 65 لـ 70 شركة، لافتا إلى أن حجم الإنتاج اليومى يصل بين مليون إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا، وطبقا لخطة 2050 نستهدف أن يصل حجم الإنتاج اليومى من 7 ملايين إلى 7.2 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أنه جارى العمل على طرح مشروع تدوير المخلفات الصلبة بحيث يوجد 8 مشروعات سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى بحيث تصل سعة المحطة الواحدة من 800 إلى 1000 طن يوميا بتكلفة استثمارية حوالى من 650 إلى 700 مليون دولار.

وأكد جنورة أن هذه المشروعات تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين بحيث تقوم اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة العروض والمشروعات قبل عملية الطرح بدراسة المشروعات بطريقة سليمة وتوزيع المخاطر.