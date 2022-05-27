وقال البيت الأبيض - في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إن السيدة الأولي الأمريكية جيل بايدن سترافق الرئيس الأمريكي خلال الزيارة، وسيعربان عن تعازيهما أمام المجتمع الذي فقد واحدًا وعشرين شخصًا في حادث إطلاق النار المروع في مدرسة ابتدائية".

وكان كل من الرئيس والسيدة الأولى قد أشاروا في وقت سابق إلى أنهما سيسافران إلى أوفالدي حدادا على إطلاق النار.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية الخميس، إن "الرئيس والسيدة الأولى يعتقدان أنه من المهم إظهار دعمهما للمجتمع خلال هذا الوقت المدمر والتواجد من أجل عائلات الضحايا".