الحليب والماء يساعدان على إمداد الجسم بفيتامين د

كتبت - ميرفت رشاد

هل تصاب بصداع متكرر، وتشعر بالدوار أو حتى نقص المناعة؟ قد يكون أحد الأسباب المهمة لهذه الأعراض هو نقص فيتامين د، فيتامين أشعة الشمس مهم للتحكم في الجسم وامتصاص المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات ، يعتبر هذا الفيتامين حيويًا لدعم جهاز المناعة ومعروف عنه أنه يساعد في نمو العظام والأسنان ومقاومة أفضل للأمراض مثل مرض السكري، أظهرت دراسة حديثة، أن الحليب والماء من أكثر مصادر فيتامين د كفاءة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

أجرى الدكتور راسموس إسبيرسن من جامعة آرهوس بالدنمارك ، وزملاؤه تجربة عشوائية على 30 امرأة بعد سن اليأس تتراوح أعمارهن بين 60 و 80 عامًا ممن يعانين من نقص فيتامين (د) في الإجابة عن هذا السؤال، كان هدف الدراسة هو تتبع التغيرات في تركيزات الدم استجابةً لاستهلاك 200 جرام من الأطعمة التي تحتوي على D3 تم إعطاء المشاركين في التجربة 500 مل من الماء ، والحليب ، والعصير ، وعصير فيتامين (د) لبروتين مصل اللبن المعزول ، و 500 مل من الماء بدون فيتامين د (الدواء الوهمي) بتسلسل عشوائي.

خلصت الدراسة إلى أن إغناء فيتامين (د) بالماء أو الحليب يعمل بشكل أفضل من العصير، بينما تُظهر الدراسة أن الحليب والماء مصادر ممتازة لتحسين مستوى فيتامين (د) ، يمكن أن تساعد الأطعمة الأخرى أيضًا في نفس الشيء.

بعض الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين د

الزبادي:

وفقًا لإحصاءات التغذية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية ، فإن الزبادي غني بالبروتين ومدعّم بفيتامين (د) ، مع ما يقرب من 5 وحدة دولية لكل 8 أونصات، يمكنك بسهولة وضع الزبادي في أطباق مختلفة أو ملء وعاء به.

دقيق الشوفان:

يعتبر الشوفان ، مثله مثل غالبية الحبوب الكاملة ، مصدرًا جيدًا لفيتامين د، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشوفان على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات المهمة والكربوهيدرات المعقدة ، والتي تحتاجها أجسامنا للحفاظ على صحتها ولياقتها.

صفار البيض:

يعد صفار البيض مصدرًا جيدًا آخر لفيتامين د، على الرغم من أن الصفار يحتوي على سعرات حرارية ودهون أكثر ، إلا أنه يحتوي أيضًا على جميع المكونات الحيوية ، بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات الصحية، تأكد من عدم تناول أكثر من صفار بيض واحد كل يوم.

عصير برتقال:

يعتبر عصير البرتقال من أفضل عصائر الفاكهة وهو محمّل بالعديد من الخصائص المعززة للصحة، الإفطار مع كوب من عصير البرتقال الطازج هو أفضل طريقة لبدء يومك ، يجب دائمًا تفضيل عصير البرتقال الطازج على عصير البرتقال الذي يتم شراؤه من المتجر.

الأسماك الدهنية:

قم بتضمين المزيد من الأسماك الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي ، مع الرنجة والماكريل والسلمون والتونة. هذه غنية بالكالسيوم والبروتين والفوسفور وتوفر فيتامين د.