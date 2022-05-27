الأقصر تنظم القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بقرى "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية المحلية والأزهر الشريف والكنيسة، برنامج القوافل التعليمية فى المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة القسم العلمى والادبي، وذلك بحضور خبراء من وزارة التربية والتعليم فى مركزى إسنا وأرمنت خلال الـ48 ساعة الماضية بقرى مبادرة "حياة كريمة".

ويتم تنفيذ القوافل التعليمية بإدارة إسنا بقاعة مركز شباب السلام للقسم العلمي، وجمعية حفظ القرآن الكريم للقسم الأدبي، ومركز أرمنت بنادى الشبان المسلمين للقسم العلمى ونادى المعلمين للقسم الأدبي، وحضر اليوم الأول بمركز أرمنت عدد 900 طالب من طلاب الثانوية العامة للقسمين العلمى والأدبي، كما تقدم 1500 طالب بمركز إسنا لحضور المراجعات النهائية للثانوية العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد سيد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن برنامج القوافل التعليمية أحد أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقرى حياة كريمة بمحافظة الأقصر، لما تنال من إعجاب وإقبال المشاركين، كما أشاد فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، بالقوافل التعليمية التى تساهم فى رفع مستوى الطلاب وأنها خدمة مجانية من وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لتساهم فى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(2)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(3)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(4)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(5)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(6)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(7)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(8)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(9)



الأقصر-تنظم-القوافل-التعليمية-لطلبة-الثانوية-العامة-بقري-حياة-كريمة-(10)