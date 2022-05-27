اليوم السابع
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أعلى قيمة فاتورة كهرباء خلال الصيف فى هذا الشهر.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 27 مايو 2022 09:26 م
أعلى قيمة فاتورة كهرباء خلال الصيف فى هذا الشهر.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة سبتمبر والتى تعبر عن استهلاك أغسطس هى أعلى قيمة فاتورة يتحملها المواطنين نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال هذا الشهر طوال فصل الصيف، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا على كفاءة الأجهزة الكهربائية ويجعلها أقل كفاءة وأكثر استهلاكا للكهرباء.
 
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكثير من المواطنين يكونوا متخوفين دائما من فاتورة شهر أغسطس التى تعتبر أول فاتورة بعد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ولكنها تعبر عن استهلاك يوليو، كاشفا أن فاتورة أغسطس دائما ما تكون متقاربة من قيمة الفواتير السابقة لها ويكون الاختلاف فى تطبيق الأسعار الجديدة.
 
وأشار المصدر، إلى أنه يجب على المواطنين ألا ينخدعوا بقيمة فاتورة أغسطس التى تعبر عن استهلاك يوليو، والتى سيجدها أغلب المواطنين متقاربة من قيمة الفواتير السابقة، مشيرا إلى أن أعلى قيمة فاتورة يتحملها المشترك خلال العام هى فاتورة سبتمبر ويجب أن ينتبه المواطن إلى معدل استهلاكه خلال هذه الأيام.

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