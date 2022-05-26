اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 10:19 م
أكرم القصاص
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وزير المالية يصدر قراراً بتعيين حسام جاد المولي مديراً لجمارك ميناء السخنة

الخميس، 26 مايو 2022 09:58 م
وزير المالية يصدر قراراً بتعيين حسام جاد المولي مديراً لجمارك ميناء السخنة حسام جاد المولى
السويس – فريق المحافظات

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أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً بتعيين حسام علي جاد المولي يوسف مديراً عاماً للإدارة العامة لميناء السخنة بالإدارة المركزية لجمرك السويس .

وكان وزير المالية قد اصدر القرار رقم 238 لسنة 2022 بتعيين 57 من العاملين بمصلحة الجمارك بالمستوي الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك لمدة عام او حتي بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .

يذكر أن جمارك السخنة قد حققت طفرة ملحوظة الفترة الماضية وحققت إيراداً في إبريل الماضي بلغ 2 مليار و750 مليون و22 ألف جنيه حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة إبريل الماضي .

 

 

 


حسام جاد المولى

جمارك ميناء السخنة

السويس


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