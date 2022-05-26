محمد معيط يشهد إجراء قرعة الحج بين العاملين بوزارة المالية

كتب - أحمد يعقوب

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إجراء القرعة العلنية بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الخمسة للحج التى وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء، معربًا عن خالص تهنئته للعاملين الفائزين بقرعة الحج، وقال لهم: «أسألكم الدعاء لمصر بمزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصادى».

ذكر بيان لوزارة المالية، أن 290 من العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات حج هذا العام، مشيرًا إلى أنه نظرًا لمحدودية عدد التأشيرات المتاحة مقارنة بعدد العاملين بالوزارة ومصالحها الذي يتجاوز 100 ألف، فقد تقرر أن تعطي الأولوية للعاملين الذين اقتربوا من الخروج إلى المعاش ويتبقي من مدة خدمتهم عام أو أقل، وقد انطبقت الشروط على 29 فقط تم إجراء القرعة بينهم لاختيار خمسة أساسيين، وخمسة احتياطيين.

أوضح البيان، أن شروط المفاضلة تضمنت، إضافة إلي إعطاء الأولوية للعاملين الذين تنتهى مدة خدمتهم هذا العام؛ باعتباره الفرصة الأخيرة الذى يمكن أن يتقدموا خلاله للحصول على تأشيرات الحج أيضًا أن تتناسب الفرصة مع حجم العاملين في ديوان عام الوزارة وفي كل مصلحة من مصالحها.

والفائزون بتأشيرات الحج هم: أسامة محمود محمد، ونجاح أبو السعود سنوس، من ضرائب الدخل، وسامية عبد الرحمن محمد، من ضرائب القيمة المضافة، والسعيد محمد أنور، من الجمارك، وماجدة عميرة حسن، من وزارة المالية.

قال الدكتور طارق عوض مدير عام العلاقات العامة، رئيس لجنة الحج العاملين بوزارة المالية، إن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام 13 جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تم تجميع العاملين المتقدمين من هذه الجهات وتقسيمها إلى خمس مجموعات بحيث يتم الاقتراع لكل مجموعة على تأشيرة واحدة.

أكد أنه تم إبلاغ الذين فازوا بقرعة الحج؛ لإحضار مستنداتهم والتواصل مباشرة مع شركة السياحة التي تم اختيارها من بين 12 شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.