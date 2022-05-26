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ننشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة

الخميس، 26 مايو 2022 03:43 م
ننشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، ومن المقرر تفعيله بعد اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة اليوم ورفع النتيجة على الموقع التالى: https://gizaresult.com/nat.html
 
 
وأتاح الموقع نتيجة الصف الأول والثانى الاعدادى، ومن المقرر اتاحة نتيجة الشهادة بعد اعتمادها.
 
 
وأكدت مصادر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومن المقرر أن يتم اتاحة النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. 
 
وبحسب جدول الامتحان، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الأربعاء 18 مايو الهندسة وانتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، الخميس 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.
 
 وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابطاً للاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الإعدادى من خلال الرقم القومى، موضحة أنه لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثانى الإعدادي بتعليم الجيزة من خلال الرقم القومي طبقًا لشهادة ميلاد الطالب
 
 

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اليوم السابع بلس


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