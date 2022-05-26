اليوم السابع
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موسكو: توقع انخفاض إنتاج النفط هذا العام قد تصل إلى 8%

الخميس، 26 مايو 2022 11:30 ص
موسكو: توقع انخفاض إنتاج النفط هذا العام قد تصل إلى 8% ألكسندر نوفاك
أ.ش.أ

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رجح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، انخفاض إنتاج النفط هذا العام في روسيا لنسبة قد تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي بسبب العقوبات الغربية.

وقال نوفاك وفقا لقناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% - 8% مقارنة بالعام الذي قبله، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط للعام الحالي عند مستوى 480 - 500 مليون طن، مقابل 524 مليون طن قبل عام.


ومن جانبها .. قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن "إنتاج النفط بروسيا في العام 2021 بلغ 524 مليون طن، وتتوقع الوزارة انخفاض المؤشر بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن بحسب السيناريو الأساسي، وبنسبة 17.2% إلى 433.8 مليون طن بحسب سيناريو محافظ".

 


ألكسندر نوفاك

النفط

روسيا

انتاج النفط

وزارة التنمية الاقتصادية الروسية


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