مصرع طفل وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي طفل مصرعه وأصيب 18 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 19 شخصاً من عائلة واحدة وجميعهم يقيمون بقرية أبو جندير بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام على الفور لتلقي العلاج اللازم وتوفي طفل من المصابين في الحادث داخل سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته بنزيف في المخ، ونزيف داخلي في البطن، وكسر في الضلوع، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.