مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة ملاكى ببسيون بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية قرانشو، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما اسفر عن مصرع شخص واصابة 2 اخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا بسيون أمام قرية قرانشو.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة