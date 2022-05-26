اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 05:44 م
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حبس 3 متهمين بالسطو المسلح على "مقلة لب" فى المحلة 4 أيام

الخميس، 26 مايو 2022 05:07 م
حبس 3 متهمين بالسطو المسلح على "مقلة لب" فى المحلة 4 أيام مديريه امن الغربيه - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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أمر محمود الحاكم رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية بحبس 3 ملثمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالسطو المسلح على مقلة لب بمنطقة الجمهورية حاملين أسلحة نارية وبيضاء وسرقة مبالغ مالية وسجائر.
 
كان  ضباط المباحث الجنائية بالغربية بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وضباط مباحث قسم ثان المحلة برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3  متهمين قاموا بالسطو المسلح على مقلة لب بمنطقة الجمهورية حاملين اسلحة نارية وبيضاء وسرقوا مبالغ مالية وسجائر وفروا بسيارة ملاكي 
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع جريمة سطو مسلح على مقلة لب بمنطقة الجمهورية.
 
انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة وتبين قيام 3 ملثمين بالنزول حاملين بندقية خرطوش وطبنجة واسلحة بيضاء بالسطو المسلح على المقلة وقاموا بسرقة مبالغ مالية وسجائر وفروا هاربين.
 
وبتقنيين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين والاسلحة المستخدمة، واحالتهم للنيابة العامة التي امرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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