القبض على 3 ملثمين بتهمة السطو المسلح على "مقلة لب" فى المحلة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث قسم ثان المحلة، برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين قاموا بالسطو المسلح على "مقلة لب" بمنطقة الجمهورية حاملين أسلحة نارية وبيضاء وسرقوا مبالغ مالية وسجائر وفروا بسيارة ملاكى هاربين.