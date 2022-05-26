"التعليم" تنظم مسابقة المعلمة الفعالة تحت شعار "بدعمك هيقدر"

كتب محمود طه حسين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مسابقة المعلمة الفعالة لعام 2022/2021، تحت شعار "بدعمك هيقدر" لتكريم المعلمين الذين يؤدون دورًا مميزًا مع الأطفال المدمجين وضحايا اضطراب العلاقات الأسرية.

وتهدف المسابقة، والتي نظمتها الإدارة العامة لرياض الأطفال بالشراكة مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية تحت إشراف الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، إلى التأكيد على الاهتمام بالقضايا التي يتضمنها منهج التعليم الجديد 2.0، وتشجيع المعلمين على استخدام الأساليب المبتكرة مع فئات الأطفال المستهدفة فى المسابقة، وتنفيذ أنشطة تدعم بث روح التعاطف وقبول الآخر لدى طفل الروضة، ودعم تبادل الخبرات لدى جميع معلمات رياض الأطفال، وبث روح المنافسة والابتكار بين معلمات رياض الأطفال المشاركات في المسابقة.

واستهدفت المسابقة جميع معلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية وتم تصعيد 27 معلمة تمثل جميع مديريات التربية والتعليم بأنحاء الجمهورية، وقدمت جميع المعلمات المشاركات في المسابقة أداء متميز في تقديم الدعم للأطفال المدمجين وضحايا اضطراب العلاقات الأسرية حيث استطاعوا إعداد وسائل تعليمية مبتكرة لتحقيق نواتج التعلم لدى أطفال الروضة عامة وأطفال الفئة المستهدفة بشكل خاص مما أظهر تقدم هؤلاء الأطفال في شتى نواحي النمو.

وحصد المراكز الأولى للمسابقة كما يلى: محافظة الجيزة المركز الأول، محافظة أسيوط المركز الثاني، محافظة بورسعيد المركز الثالث، محافظة الفيوم المركز الرابع، محافظة مطروح المركز الخامس، ومحافظة السويس المركز السادس.

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، أنه تم تكريم المعلمات الفائزات في احتفال ضم مدير عام رياض الأطفال ومدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية وسط فرح وبهجة من جميع المعلمات المشاركات، مشيرة إلى أن بعض المعلمات أوضحوا مدى الاستفادة من منهج 2.0 للأطفال وأن المنهج ساهم في جعل الطفل مبدع ولديه القدرة على الابتكار.