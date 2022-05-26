البط السودانى بـ55 الكيلو والحمام بـ30 جنيها.. أسعار الطيور بسوق الخميس "لايف"

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من سوق الخميس بقرية المعصرة التابعة لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله أسعار الدواجن والطيور بمختلف أنواعها وأحجامها.



وفي هذا الصدد، قالت "أم السيدة" إحدى بائعات الطيور بالسوق، لـ"اليوم السابع"، إنها تبيع كل أنواع الطيور التي تربيها بنفسها في منزلها بالسوق، مشيرة إلى أن سوق القرية يعد السوق الوحيد بالقرية، والذي يعتمد عليه الأهالي لشراء كل ما يحتاجونه من مواد وسلع بأقل الأسعار.



وتابعت أن أسعار الدواجن والطيور في السوق تشهد استقرارا في الأسعار مقارنة بالمحال والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن كيلو البط "السوداني" يتراوح سعره ما بين 55 إلى 60 جنيها، والفراخ البيضة بـ35 جنيها، والإوز يبدأ سعره من 50 جنيها، ويتراوح سعر الأرانب ما بين 35 إلى 45 جنيها، والحمام يتراوح سعره ما بين 30 إلى 50 جنيها.