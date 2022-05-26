إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق المحور فى محافظة الجيزة، بسبب اختلال عجلة القيادة من الساىق، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية تجاه ميدان لبنان، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق المحور فى محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث.