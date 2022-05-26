اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 07:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

الخميس، 26 مايو 2022 05:55 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة انقلاب ميكروباص -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق المحور فى محافظة الجيزة، بسبب اختلال عجلة القيادة من الساىق، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية تجاه ميدان لبنان، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق المحور فى محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث.

حادث مروري

انقلاب ميكروباص

اخبار عاجلة

زحام مروري


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة