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أوكرانيا: مقتل 29 ألفا و600 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية

الخميس، 26 مايو 2022 11:25 ص
أوكرانيا: مقتل 29 ألفا و600 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 29 ألفا و600 جندي روسي، منذ بدء العلمية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى اليوم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1315 دبابة و3235 مركبة قتالية مصفحة و617 نظام مدفعي و93 أنظمة دفاع جوي و206 طائرات حربية و170 مروحية و502 طائرة بدون طيار و114 صاروخ كروز.


وأشارت إلى أن القوات نجحت في تدمير 201 من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة و2225 مركبة وخزانات وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 47 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن الجانب الروسي تكبد أكبر الخسائر أمس في اتجاه أفدييفكا.

 


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