6 أطعمة مضادة للشيخوخة يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومي

كتبت - ميرفت رشاد

لا يزال الناس يبحثون عن حلول لمكافحة الشيخوخة، إذا قمت بإضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي المليء بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والماء والعناصر الغذائية الأساسية ، فهناك احتمال كبير أن يقدر جسمك ذلك ويبطئ على الأقل عملية الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أكدت أخصائية التغذية الهندية أنجالي موكرجي ، أن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمغذيات يمكن أن يتلاشى في الواقع البشرة الباهتة والخطوط الدقيقة، موضحة أن هناك قائمة الأطعمة التي يجب على المرء تضمينها في النظام الغذائي اليومي للحصول على هذا التوهج حيث لا يوجد شيء يحافظ على خلاياك شابة وحيوية وخالية من الأمراض مثل تناول الفواكه والخضراوات النابضة بالحياة.

الأطعمة المضادة للشيخوخة لمساعدتك على الحفاظ على لياقتك وصحتك



الكرنب:

مثل الخضروات الصليبية الأخرى ، فإن الكرنب غني بالإندول 3-كاربينول ، مما يساعد على تصحيح هيمنة الإستروجين وله فوائد قوية لمكافحة الشيخوخة، فيتامين أ الموجود في الملفوف ، المضاف إليه فيتامين د ، يمنع تلف خلايا الجلد ويقينا من أشعة الشمس الضارة.

الجزر:

هم قوة ضد الشيخوخة، يساعد الجزر على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتعزيز وظائف المناعة، يتم تحويل بيتا كاروتين الموجود في الجزر ، والذي اشتق اسمه من الخضار ، إلى فيتامين أ عن طريق الجسم.

العنب:

تحتوي هذه الفاكهة على مضادات أكسدة قوية يمكنها محاربة أضرار الجذور الحرة لخلايا الجسم، الريسفيراترول ، المشتق من قشر العنب ، يخلصك من الالتهابات وهو قادر على محاربة آثار أضرار أشعة الشمس.

البصل:

تساعد هذه المواد على ترقيق الدم ورفع الكوليسترول الجيد وغنية بالكيرسيتين ، وهو عامل قوي مضاد للالتهابات، تمامًا مثل الثوم ، يتمتع البصل بفوائد قوية لمكافحة الشيخوخة.

الطماطم:

هذه الخضار هي أغنى مصدر لمادة اللايكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة الرائعة التي تساعد على حماية صحة الدماغ، تحتوي الطماطم أيضًا على خصائص قوية مضادة للسرطان ومضادة للشيخوخة.



السبانخ:

يحتوي اللوتين الموجود في السبانخ على خصائص قوية لمكافحة الشيخوخة وهو مفيد لصحة العين، السبانخ غنية بحمض الفوليك الضروري لإصلاح الحمض النووي ، والذي بدوره يبطئ عملية الشيخوخة.