5 أطعمة لها خصائص مضادة للشيخوخة.. تعزز المناعة

كتبت إيناس البنا

وفقا للتقرير فيNature ، اقترحت دراسة سريرية صغيرة في كاليفورنيا لأول مرة أنه قد يكون من الممكن عكس ساعة الجينات في الجسم، الذي يقيس العمر البيولوجي للشخص، وذلك من خلال اختبار عينات الدم من التجربة السريرية المذكورة المصممة لعكس جوانب الشيخوخة

كانت الدراسة بعنوان "تجديد الغدة الصعترية وترميم المناعة وتخفيف الأنسولين"، واختبرت التجربة رجال بيض تتراوح أعمارهم بين 51 و 65 عامًا.

أولاً ، قرر الباحثون اختيار 9 أشخاص من بين العديد من المتطوعين الأصحاء، بعد ذلك ، تم إعطاء المختارين مزيجًا من ثلاثة أدوية شائعة - هرمون النمو واثنين من أدوية السكري.

وفقا للتقرير كانت النتائج مفاجأة حتى لمنظمي التجربة، لكن الباحثين حذروا من أن النتائج أولية لأن التجربة كانت صغيرة ولم تتضمن ذراع تحكم.

تم تصميم أحدث تجربة بشكل أساسي لاختبار ما إذا كان هرمون النمو يمكن استخدامه بأمان في البشر لاستعادة الأنسجة في الغدة الصعترية.

ماذا تفعل الغدة الصعترية:



تنتج الغدة الصعترية نوع من الخلايا الليمفاوية، وهى الخلايا التائية الضرورية لمناعة الإنسان، ومع تقدمنا ​​في العمر، تبدأ الغدة الصعترية في الانكماش بعد البلوغ وتصبح مسدودة بشكل متزايد بالدهون.

الأطعمة التي تعزز وظائف الغدة الصعترية والمناعة:



الثوم:



يحتوي الثوم على الأليسين الذي قد يكون له تأثيرات مضادة للجراثيم ومطهر ومضاد للفطريات ومضادات حيوية، ويقال أنه يحمي من تصلب الشرايين والسكتة الدماغية من خلال قدرته على منع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض.

قد يساعد الثوم أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، وقد يساعد الجسم على مقاومة أو تدمير الفيروسات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، ويفعل ذلك عن طريق تعزيز جهاز المناعة .

بذور اليقطين:



يمكن شطف البذور الخضراء الصالحة للأكل والمسطحة المستخرجة من لب اليقطين وتحميصها، فهى غنية بمضادات الأكسدة كما أنها مصدر كبير للزنك، ويعد الزنك أحد أهم المعادن المعززة للمناعة ويعزز وظيفة الغدة الصعترية التي تتحكم في الجهاز المناعي بأكمله، كما أنه يزيد من إنتاج ونشاط خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى ، وله خصائص مباشرة مضادة للفيروسات.

الأعشاب والتوابل:



الأعشاب والتوابل تحتوي على عناصر مغذية داعمة للمناعة التي تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية.

الكيوي:



تناول حبتين فقط من الكيوي يمنحك حوالي 160 ملغ من فيتامين سي ، وهو عنصر كلاسيكي حقيقي عندما يتعلق الأمر بمساعدتنا على محاربة السعال ونزلات البرد، كما يعزز فيتامين سي استجابتنا المناعية عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة.

الكاكاو:



تناول القليل من حبوب الكاكاو في اليوم يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك فهو غني بالفلافونول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحفز جهاز المناعة.