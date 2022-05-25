5 أسباب تخليك تعشق الذرة.. أبرزها خفض نسبة الكوليسترول وتحسين الهضم

كتبت - ميرفت رشاد

سواء كنت تحب خبز الذرة أو شوربة الذرة أو إضافتها إلى سلطتك المفضلة، فإن الذرة هي غذاء أساسي في عدد لا يحصى من المنازل حول العالم، ليس تنوع هذه الخضار اللذيذة فقط هو ما يجعلها إضافة رائعة للوجبات، فهي تقدم أيضًا الكثير من الفوائد الصحية التي قد لا يدركها العديد من الأشخاص، وفى السطور القادمة سنوضح لك أهميتها لخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى وفقا لما نشره موقع "eatthis".

خفض نسبة الكوليسترول في الدم:

إذا كنت ترغب في الحصول على الكوليسترول في منطقة صحية ، فإن إضافة بعض زيت الذرة إلى نظامك الغذائي قد يكون وسيلة فعالة للقيام بذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة التغذية أنه من بين مجموعة من 25 شخصًا بالغًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول ، فإن تناول أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة يوميًا يخفض مستويات الكوليسترول بنسب أكبر من أولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من زيت جوز الهند.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري:

يمكن أن يكون القليل من الذرة في قائمتك هو المفتاح للحفاظ على مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به. وجدت دراسة في المختبر عام 2018 نُشرت في PLOS One أن أصباغ الأنثوسيانين الموجودة في الذرة كانت مرتبطة بتحسين امتصاص الجلوكوز وزيادة إفراز الأنسولين .



تحسين عملية الهضم:

إذا كنت تحاول تعزيز جهازك الهضمي البطيء ، فقد يؤدي القليل من الذرة إلى الحل، وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة التغذية أن استهلاك بوليديكستروز وألياف الذرة القابلة للذوبان ، وهما نوعان من الألياف الموجودة في الذرة ، كان مرتبطا بزيادة إنتاج البراز بشكل متكرر.

تحسين بكتيريا الأمعاء:

يعد التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء أمرًا ضروريًا ليس فقط للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، ولكن أيضًا لتعزيز صحة الجسم بالكامل ، حيث إن ما يقرب من 70 بالمائة من جهاز المناعة في الجسم يقع داخل القناة الهضمية .

فإن إضافة بعض الذرة إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الحفاظ على هذا التوازن الأساسي سليمًا، وجدت دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في PLOS One أن ألياف الذرة القابلة للذوبان لها تأثير حيوي ، مما يزيد من كمية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي لموضوعات الدراسة.

الشعور بالشبع :

يمكن أن يساعدك الاستمتاع ببعض الفشار كوجبة خفيفة على الشعور بالشبع بين الوجبات دون اللجوء إلى الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية، صنفت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الفشار على أنه يحتوي على مؤشر شبع بنسبة 154 ٪ ، باستخدام الخبز الأبيض كمقارنة أساسية مع مؤشر الشبع بنسبة 100 ٪. علاوة على ذلك ، وجدت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة Nutrition Journal أن الفشار قليل الدسم كان أكثر إشباعًا من رقائق البطاطس عالية الدسم.