اليوم السابع
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كييف تصف منح روسيا الجنسية لمواطنين أوكرانيين بـ"السلوك الإجرامى"

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:03 م
كييف تصف منح روسيا الجنسية لمواطنين أوكرانيين بـ"السلوك الإجرامى" الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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اتهمت السلطات الأوكرانية، كييف الرئاسة الروسية بانتهاج "سلوك إجرامي" بسبب منح الجنسية لمواطنين أوكرانيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقالت السلطات الأوكرانية، إن منح جوازات سفر روسية انتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية، موضحة أن خطة منح جوازات سفر روسية لأوكرانيين انتهاك صارخ لسيادتنا.

 

وفى وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي "زابوروجيه" و"خيرسون" في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

 

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.

 

 

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.


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