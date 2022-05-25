اليوم السابع
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المدعي العام الأوكراني: ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية لـ671 طفلا

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:10 م
المدعي العام الأوكراني: ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية لـ671 طفلا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 671 قتيلاً ومصابًا من الأطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.


وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع تلجرام، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 25 مايو 2022، تضرر 671 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 238 طفلاً وأصيب 433 آخرون".


وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا"، موضحًا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (149 طفلاً).


وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1848 مؤسسة تعليمية، 173 منها دمرت بالكامل.


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