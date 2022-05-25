قوافل وزارة الثقافة تواصل أنشطتها فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت لليوم الثالث على التوالي قوافل وزارة الثقافة أنشطتها فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد وتستمر حتى 27 مايو الجارى.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن فعاليات قوافل الوديان تتم رعاية رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبدعم من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي بمحافظة شمال سيناء.

وشهدت القوافل إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية على الأنشطة المقدمة في قصر ثقافة الشيخ زويد ، قصر ثقافة بئر العبد وقصر ثقافة العريش.

تضمنت الفعاليات فى قصر ثقافة العريش ورش اكتشاف المواهب للأطفال والشباب في مجالات الرسم و الغناء وإلقاء الشعر والتمثيل والأداء الاستعراضي ، وورشة المرأة لتعليم التفصيل بنادي المرأة.

وشهد قصر ثقافة بئر العبد إقامة ورش اكتشاف المواهب في الرسم و الغناء والشعر كما أقيم عرض أفلام كارتون تعليميه للأطفال ضمن سينما الوديان ، وتطريز الثوب السيناوي، و معرض كتاب الوديان لإصدارات الهيئة والنشر الإقليمي.

وأقيم بقصر ثقافة الشيخ زويد ورشة اكتشاف المواهب في مجالات الرسم و الغناء ، و معرض كتاب الوديان ، وعرض فيلم TOBSTOR ضمن عروض سينما الوديان، وعقد و ورش اكتشاف المواهب بمرسم قصر ثقافة العريش اشراف إيناس سمير ، وتقديم عروض سينما الوديان بقاعة الأنشطة بعرض فيلم" القرار " و هو وثائقي لأهم الإنجازات التي تمت بالجمهورية الجديدة ، وعرض فيلم "من أجل زيكو".