التجهيز لاستكمال معدات الورش بالمنطقة الحرفية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، استكمال جميع معدات الورش بالمنطقة الحرفية خلال 20 يوما.



وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن سكرتير عام المحافظة استعرض اليوم فى لقائه اليوم بحضور المهندس أحمد محسن مدير المنطقة الحرفية، ومسئولى التخطيط والإسكان والحسابات بالمحافظة ما تم تنفيذه بالمنطقة، والذى تمثل فى: الانتهاء من الإنشاءات بنسبة 100% و75% من الأجهزة والمعدات، مشيرا إلى أن المنطقة الحرفية فى حى المساعيد بالعريش بتكلفة مبلغ 50 مليون جنيها؛ منها 25 مليون جنيه للإنشاءات و25 مليون جنيه أخرى للمعدات.

وتضم المنطقة 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها: النجارة والموبيليا والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية من بقوليات وزيت زيتون وغيرها، وكذا تعبئة المنظفات والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية، وتهدف إلى تفريغ مناطق وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية.