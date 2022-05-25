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روسيا: أوكرانيا نشرت أسلحة ثقيلة في مرافق طبية بكراماتورسك وسلافيانسك وأوديسا

الأربعاء، 25 مايو 2022 09:43 م
روسيا: أوكرانيا نشرت أسلحة ثقيلة في مرافق طبية بكراماتورسك وسلافيانسك وأوديسا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية نشرت أسلحة ثقيلة في مرافق طبية في كراماتورسك وليشانسك وسلافيانسك وأوديسا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أنه في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، يوجد في العيادة رقم 3 بشارع فاسيلي ستوس، وفي المنطقة المجاورة عدد كبير من المدرعات والمدفعية.

وأوضح، أن وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية توجد على أراضي مستشفى مدينة ليسيتشانسك رقم 1، وتنتشر في مكان قريب مدرعات ومواقع لإطلاق نيران المدفعية في أراضي مستوصف مكافحة السل ومستشفى مدينة سلافيانسك المركزي، كما قامت التشكيلات الأوكرانية بتجهيز مواقع إطلاق النار ونصب مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي،: أما في أوديسا، في مبنى مستوصف الأورام في شارع نيزدانوفا، فجهزت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية معقلا، حيث تم طرد جميع المرضى، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة، من المؤسسة الطبية.


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