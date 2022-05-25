رئيس جامعة بنى سويف يوجه مديرى الكليات بتهيئة المناخ المناسب للامتحانات

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بتوفير كافة الخدمات للطلاب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مديرى الكليات والمعاهد والوحدات ذات الطابع الخاص بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.

وأكد رئيس الجامعة للمديرين، ضرورة المرور الدورى خلال اليوم على كافة الأقسام والقاعات والمدرجات والمعامل وكافة اللجان للمتابعة العامة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، مع توفير أطقم طبية وتمريضية بكل الكليات، وتوفير سيارات الإسعاف بكل حرم جامعي، فضلاً عن إعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوى القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم.

كما أجرى رئيس الجامعة حواراً مفتوحاً مع مديرى الكليات للاطلاع على سير العمل داخل الكليات والوقوف على كافة التحديات التى تواجههم للعمل على تذليلها وحلها بشكل سريع وفوري.

كما ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعى لجنتى المنشآت وشئون أعضاء هيئة التدريس، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسى الإدارة.

وخلال اجتماع لجنة المنشآت، تمت مناقشة المقترح المقدم من كلية الفنون التطبيقية، لعمل دور مستعار وتقسيم للأماكن الموجودة بقاعة القبة بالكلية نظراً لحاجة الكلية لوجود أماكن تستوعب العملية التعليمية والإدارية بالإضافة إلى فتح الدراسات العليا بالكلية.

وفى سياق منفصل ناقش اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.



رئيس جامعة بني سويف فى اجتماع مديري الكليات