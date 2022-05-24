رئيس جامعة بنى سويف: حصلنا على 203 درجات مالية لأعضاء هيئة التدريس

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، حصول الجامعة على 203 درجات مالية لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



وأكد الدكتور منصور حسن، فى بيان له، أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وتسعى دائماً لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم والعمل على حلها، مؤكداً أن الجامعة بذلت جهداً ملموساً من أجل الحصول على الدرجات المالية لأعضاء هيئة التدريس، موضحاً أن العديد منهم كانوا قد حصلوا على اللقب العلمى منذ ما يقرب من عام ونصف، دون الحصول على الدرجة المالية الخاصة باللقب.



ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة للأساتذة والأساتذة المساعدين الذين حصلوا على الدرجات المالية، متمنياً لهم دوام التفوق والرقى والمضي قدماً فى تحقيق النهضة التعليمية داخل الجامعة، موضحا أن عدد الدرجات المالية الواردة جاءت بواقع 54 درجة مالية أستاذ، 149 درجة مالية أستاذ مساعد.