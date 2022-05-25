رئيس جامعة أسيوط يستقبل أعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

أسيوط- هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على مساعى الجامعة الهادفة إلى التطوير الدائم للبنية التحتية لمختلف كلياتها، وتزويدها بأحداث الأدوات والإمكانيات البشرية والمادية إلى جانب تطوير مقرراتها وبرامجها الدراسية واتباع أحدث النظم التعليمية العالمية بما يساهم في تأهيل وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة وتلبية سوق العمل الإقليمي والدولى، فضلاَ عن تميزها فى مجال القطاع الطبى لما تضمه من مدينة طبية متكاملة ومستشفياتها التخصصية إلى جانب كلياتها الطبية المتميزة والتى تضم أحداث الوحدات والمعامل الطبية والمصممة وفق أحدث النظم الطبية العالمية، بما يسهم فى تقديم الخدمات التعليمية بسهولة ويسر ويحقق فرص تميز الطلاب وتفوقهم الدراسى.

جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والتى تضم الدكتور طارق صلاح الأستاذ بقسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس "عضو لجنة القطاع"، والدكتور محمد الدملاوى أستاذ ورئيس قسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد الزهيرى أستاذ بقسم العلاج التخصصي بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد قطامش عميد كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، والدكتورة هبة راشد وكيلة كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناهض مدير مستشفى طب الأسنان الجامعى، والمنتصر حسين أمين عام الكلية.

وأوضح الدكتور محمد قطامش عميد كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، أن اللقاء يأتى على هامش زيارة أعضاء اللجنة لكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، وذلك بهدف التعرف ومراجعة الإمكانيات المادية والبشرية للكلية ولمستشفى الأسنان الجامعى وكذلك تفقد المباني و المعامل والعيادات والقاعات التدريسية المختلفة.

وقد أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالمستوى المتميز التي تحظى به كليات جامعة أسيوط و كلية طب الأسنان سواء من بنية أساسية ومبان وتصميمات على أحدث طراز، وكذا تجهيزات مختلف المعامل والقاعات بأحدث الإمكانيات المؤهلة لمخرجات متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل.



رئيس الجامعة ووفد طب الأسنان



رئيس الجامعة يستقبل أعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات