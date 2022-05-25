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الخارجية الأمريكية: لن نرفع القيود غير الغذائية عن روسيا إلا بعد وقف عملياتها العسكرية

الأربعاء، 25 مايو 2022 09:45 م
الخارجية الأمريكية: لن نرفع القيود غير الغذائية عن روسيا إلا بعد وقف عملياتها العسكرية نيد برايس
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع القيود غير الغذائية المفروضة على روسيا، إلا بعد توقف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: لقد سمعنا سلسلة من التصريحات من روسيا حول مسألة الأمن الغذائي والإمداد العالمي، وعلى الرغم من هذه التصريحات، فإن العقوبات الأمريكية لا تؤدي إلى تعطيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ولقد صممت العقوبات الأمريكية للسماح بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يجب أن نكون متشككين بشأن الوعود المختلفة لروسيا، متابعا: لم نفرض عقوبات على الغذاء الروسي، العقوبات غير الغذائية ستبقى حتى تتوقف العملية الروسية الخاصة.

 


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