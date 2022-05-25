البيت الأبيض: تم إبلاغ بايدن بمستجدات حادث إطلاق النار بمدرسة ابتدائية فى تكساس

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض: "تم إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بمستجدات حادث إطلاق النار بمدرسة ابتدائية في تكساس"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يواصل متابعة مستجدات حادث إطلاق النار بمدرسة ابتدائية في تكساس من على متن الطائرة الرئاسية. ومن المقرر أن يلقى الرئيس الأمريكي خطابا الليلة للتعليق على حادث إطلاق نار على مدرسة ابتدائية بتكساس.

فيما قالت سلطات تكساس إن مطلق النار يبدو أنه تصرف بشكل منفرد، وقال حاكم ولاية تكساس، إن منفذ الهجوم على المدرسة شاب يبلغ من العمر 18 عاما ومن سكان مدينة يوفالدي. وأشارت شرطة تكساس إلى أن هناك العديد من الإصابات بعد الهجوم على مدرسة ابتدائية.