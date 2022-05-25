أهالى عزبة الصعايدة ببنى سويف يتبرعون بأرض لبناء مدرسة.. والمحافظ يوجه بتسهيل الإجراءات

بنى سويف – هاني فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ ما يلزم لتذليل المعوقات الخاصة بتسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية، والتي تم التبرع بها من قبل أحد أهالى عزبة الصعايدة التابعة لقرية مازروة بسمسطا، بغرض إنشاء مدرسة إعدادى وثانوى عليها تخدم المجلس القروى بأكمله.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة فى إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، والمهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء بني سويف، و مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ للشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين من عزبة الصعايدة، يلتمس فيها حل مشكلة وجود عامود كهرباء ( جهد متوسط) بقطعة أرض 18 قيراطاً، التي تم التبرع بها لإنشاء مدرسة ثانوى وإعدادى عليها، لخدمة المجلس القروى، حيث يمثل وجود العامود مشكلة تعوق استلام هيئة الأبنية التعليمية للأرض المتبرع بها لإنشاء المدرسة.

وخلال اللقاء أكد المهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء بني سويف، أنه سيتم اتخاذ اللازم لنقل العامود المذكور، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمتابعة الحلول المتفق عليها، حتى يتم تسليم هيئة الأبنية التعليمية بمحضر استلام، موجهاً بالتنسيق مع الهيئة ، لإنهاء إجراءات الاستفادة من قطعة الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.