اليوم السابع
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توريد 154 ألف طن قمح بصوامع وشون بنسبة 67.2% من المستهدف

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:57 م
توريد 154 ألف طن قمح بصوامع وشون بنسبة 67.2% من المستهدف توريد القمح
بنى سويف - هانى فتحى

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم استلام 7330طناً من القمح بصوامع وشون المحافظة ،ليصل إجمالي ما تم توريده" منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم إلى 154 ألف و770 طناً ،بنسبة 67.2%"حتى الآن"من المستهدف توريده هذا الموسم " 230 ألف طن "مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية  لأعمال التوريد ولضمان  جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد  بالصوامع والشون.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن  هذا الموسم.
 
 

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