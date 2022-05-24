صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد دورة للرائدات الريفيات وميسرات محو الأمية

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء المجتمع المدنى والرائدات الريفيات وميسرات محو الأمية بمحافظة الأقصر، وأعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية والتي ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو 2022.

وأوضح أحمد رمضان مدير برنامج تفعيل دور المجتمع المدنى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الدورة تهدف لتفعيل دور أعضاء المجتمع المدنى فى الخطة الوطنية لدعم قضايا الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى التواصل بين أعضاء المجتمع المدنى والرائدات وميسرات محو الأمية، والتنفيذيين المعنيين من لجان ووحدات حماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، من خلال التعريف بحقوق الطفل طبقاً لقانون الطفل 126 لسنة 2008 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق الإفريقى، وحالات الخطر على الأطفال الواردة بقانون الطفل والتدريب على تنمية المهارات اللازمة للعمل الميدانى، والتعرف على الآثار المترتبة على المشكلات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتحديد احتياجات أعضاء المجتمع المدنى والتى تمكنهم من القيام بدورهم.

و من جانبه أكد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، على دعم محافظة الأقصر للمجلس القومى للطفولة والأمومة لكافة القضايا التي تخص وتؤثر في أطفالنا الذين يمثلون بذور المستقبل المنشود لمصرنا الحبيبة، كما أن محافظة الأقصر تسعى جاهدة لضمان تحقيق كافة المتطلبات التى تجعل من المجتمع بيئة سوية لتنشئة أجيال جديدة بفكر متطور متواكب مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشارك بالحضور كل من أحمد رمضان مدير برنامج تفعيل دور المجتمع المدنى بالمجلس، وطارق عبد الحميد منسق البرنامج وخالد عزوز مشرف غرفة نجدة الطفل، وأسامة عبدالوهاب منسق بالبرنامج، ونجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، يذكر أنه يشارك فى التدريب عدد 35 من ممثلى الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات وميسرات محو الأمية بمحافظة الأقصر، وأعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية.



دورة تدريبية للرائدات الريفيات وميسرات محو الأمية بالأقصر (5)



دورة تدريبية للرائدات الريفيات وميسرات محو الأمية بالأقصر (3)



دورة تدريبية للرائدات الريفيات وميسرات محو الأمية بالأقصر (4)



دورة تدريبية للرائدات الريفيات وميسرات محو الأمية بالأقصر (2)