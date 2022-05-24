رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النوابالثلاثاء، 24 مايو 2022 06:43 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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