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رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:43 م
رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
 
 
 

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اللجان النوعية


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