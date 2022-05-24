الهجرة تعلن الخبراء المشاركين "بجلسة الصناعات الغذائية" بمؤتمر مصر تستطيع

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الصناعات الغذائية الأولى" التي تأتي للاستفادة من خبرات وتجارب المصريين بالخارج المتخصصين في هذا المجال بما يدعم استراتيجية الدولة المصرية، لتنمية قطاع الصناعة الغذائية في مصر، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار " مصر تستطيع بالصناعة

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

و د. سعيد الجداوي رئيس ومؤسس شركة تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأحدث الطرق الصديقة للبيئة، وهوخبير فى مراجعة السياسات والإجراءات وتنفيذها بالشكل الذي يؤدي إلى فاعلية المؤسسة واستدامة نموها، كما أن الجداوي حاصل على البكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأمريكية في دبي، ونال جائزة نستلة للجودة بجنيف عام 2017.

كما يشارك في الجلسة كل من د. إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر للمصنعات الغذائية ومنتجات الألبان والمكملات الغذائية.

ود. أحمد أباظة رئيس مجلس إدارة EDFR Trade للمشروبات والصناعات الغذائية، واستشاري الصناعات الغذائية منذ أكثر من 17 عاما في الشركات المحلية والدولية. و"د. أباظة" عضو الاتحاد الأفريقي للصناعات الغذائية ويمتلك خبرة كبيرة في إدارة مراقبة الجودة الإنتاجية، وخطط التصنيع، وعلم الأحياء الدقيقة لتجهيز الأغذية، والأمن الصناعي.

ود. طارق الهوبي خبيىر الصناعات والمنتجات الغذائية، واستشاري تصميم وتطوير المنتجات الغذائية لعدد من الشركات العالمية في مصر والخارج، والمدير التنفيذي للعمليات والتشغيل بشركة جريكو مصر.

ويمتلك "د. الهوبي" 35 عاما من الخبرة في هذا المجال في عدد من الكيانات العالمية فى مصر ودول أوربا وأفريقيا، فى مجالات منتجات الألبان والعصائر والدواجن واللحوم. كما يمتلك " الهوبي" خبرة عملية فى التقنيات والعملية التشغيلية والتصنيعية، وكذالك فى مجال الابتكار الغذائى، ومختبرات الأغذية، ومراقبة الجودة وضمانها، والخدمات اللوجستية.

وكذلك د. مجدى حسين نوفل مدير مزرعة شركة الألبان الوطنية المتحدة UND Co. وكريم صبحى الرئيس التنفيذى لشركة كيمبكس ومديرها التنفيذى Kempex International و Kempton ltd &Brooks.