وقالت المسؤولة الأوروبية - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية - "إن العراق نجح في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي"، موضحة أنه رغم هزيمة التنظيم الإرهابي إلا أنه مازال خطرا على السلام والاستقرار.

وأضافت لويزو أن العراق تمكن من جمع عدد من دول الجوار تحت مظلة التعاون وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مشددة على ضرورة احترام جميع دول الجوار سيادة واستقلال الأراضي العراقية.

وأكدت لويزو - خلال لقائها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - أن الاتحاد الأوروبى ينظر إلى العراق بوصفه شريكا أساسيا، ودولة مهمة في الشرق الأوسط وعاملا مهما من عوامل استقرار المنطقة، مبدية استعداد أوروبا للاستمرار بتقديم المساعدة للعراق في محاربة بقايا الخلايا الإرهابية.