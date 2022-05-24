إخلاء سبيل سيدة وتجديد حبس زوجها الثانى 45 يوما بتهمة قتل طفلتها بالمحلة

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة وزوجها الثاني، بعد بلاغ طليقها يتهمهما بقتل طفلته كارما، بعد تعذيب المتهم لها حتى الموت، وامرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية وأحالتهما لمحكمة جنايات المحلة.

تم عرض المتهمين على محكمة جنايات المحلة، واتهمت الأم زوجها الثاني بقتل طفلتها وتعذيبها حتي الموت، مستغلا تواجدها في محل عملها.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الأم بكفالة 2000 جنيه، وتجديد حبس الزوج 45 يوما على ذمة القضية.