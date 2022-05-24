اليوم السابع
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إخلاء سبيل سيدة وتجديد حبس زوجها الثانى 45 يوما بتهمة قتل طفلتها بالمحلة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:38 م
إخلاء سبيل سيدة وتجديد حبس زوجها الثانى 45 يوما بتهمة قتل طفلتها بالمحلة جنايات المحلة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، إخلاء سبيل ربة منزل بكفالة 2000 جنيه، وتجديد حبس زوجها الثاني 45 يوما على ذمة القضية لاتهامه بقتل طفلتها بعد تعذيبها حتي الموت.
 
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة وزوجها الثاني، بعد بلاغ طليقها يتهمهما بقتل طفلته كارما، بعد تعذيب المتهم لها حتى الموت، وامرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية وأحالتهما لمحكمة جنايات المحلة.
 
تم عرض المتهمين على محكمة جنايات المحلة، واتهمت الأم زوجها الثاني بقتل طفلتها وتعذيبها حتي الموت، مستغلا تواجدها في محل عملها.
 
وقررت المحكمة إخلاء سبيل الأم بكفالة 2000 جنيه، وتجديد حبس الزوج 45 يوما على ذمة القضية.
 
 
 
 

 


محكمة جنايات المحلة

زوج يتهم زوجته بقتل طفلتهما

المحلة

جنايات المحلة


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