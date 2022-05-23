نصائح يوصى بها الخبراء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم فى غضون دقائق

كتبت إيناس البنا

ضغط دم مرتفع أو ارتفاع ضغط الدم هي أزمة صحية تم الاستخفاف بها ولكنها محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تلحق الضرر بالقلب والكلى والعينين على حد سواء.

وفقا لموقع " healthline"، ارتفاع ضغط الدم من المحتمل جدًا أن يصيب الشباب وكبار السن على حد سواء، ولكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة به، ومع ذلك، يمكن أن يؤثروا على الآخرين أيضًا.

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فقم بإلقاء نظرة على بعض النصائح التي يوصي بها الخبراء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم في غضون دقائق، ولا علاقة لهذه النصائح باستخدام الأدوية.

التنفس:



جرب بعض تمارين التنفس أو خذ أنفاسًا عميقة قليلة لتهدأ وتحد من الارتفاع المفاجئ.

تحديد عوامل الإجهاد:



سواء كان ذلك بسبب ضغط العمل أو إجهاد الفحص أو رد فعل لأطعمة أو أدوية أو أحداث معينة، فمن المهم تحديد عوامل الإجهاد أو العوامل الدافعة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، حاول أن تتجنب مسببات التوتر أو أبعد نفسك عن البيئة.

إعادة تقييم نظامك الغذائي:



إذا كنت معتادًا على تناول الأطعمة المالحة أو الأطعمة المعبأة والمعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، فحاول تغيير نظامك الغذائي، قلل من تناول الصوديوم والملح واستبدله بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تجنب الكحول:



يمكن للكحول أيضًا أن يرفع ضغط الدم بمرور الوقت خاصةً إذا فشل المرء في تحقيق التوازن.

النظر في مدخول الكافيين:



إذا كنت معتادًا على شرب المشروبات المحتوية على الكافيين كثيرًا، من مشروبات الطاقة إلى القهوة، احذر من مخاطر ارتفاع ضغط الدمن لا تشرب أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا وتأكد من شرب الكثير من الماء للوقاية من الجفاف.

الإقلاع عن التدخين:



يؤدي التدخين إلى ضيق الأوعية الدموية بوتيرة سريعة مما يرفع ضغط الدم بشكل كبير، ليس السبب المباشر لارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، يمكن أن تجعل الظروف أسوأ بالنسبة لارتفاع BPالمرضى.