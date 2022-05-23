اليوم السابع
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مياه الأقصر: تأهيل 5 محطات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الإثنين، 23 مايو 2022 02:59 م
مياه الأقصر: تأهيل 5 محطات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من تأهيل ورفع كفاءة عدد خمس محطات مياه شرب فى مركزى إسنا وأرمنت ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتصل نسبة التنفيذ إلى 100% والتى شملت  ( المد والتدعيم لمحطات وشبكات مياه الشرب - نقل المرافق - الوصلات المنزلية ) حتى يستفيد جميع المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.
 
وأوضح أن المحطات التى تم نهوها بمركز إسنا تضم محطات مياه الشرب "ترعة ناصر  - الكلاببة  - الغريرة - إسنا السطحية"، بينما يضم مركز أرمنت  محطات مياه الشرب "محطة المحاميد - بوستر أبو دغار".
 
 

 


حياه كريمة

شركات المياه

مياه الاقصر


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