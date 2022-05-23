مياه الأقصر: تأهيل 5 محطات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من تأهيل ورفع كفاءة عدد خمس محطات مياه شرب فى مركزى إسنا وأرمنت ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتصل نسبة التنفيذ إلى 100% والتى شملت ( المد والتدعيم لمحطات وشبكات مياه الشرب - نقل المرافق - الوصلات المنزلية ) حتى يستفيد جميع المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.