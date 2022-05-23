مصرع شخص وإصابة 3 نتيجة تصادم سيارتين بدار السلام فى سوهاج

شهد طريق دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة أخرى لنقل الركاب على الطريق نتج عن الحادث إصابة 3 ووفاة آخر تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى دار السلام المركزى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود متوفى ومصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة أجرة نتج عن الحادث إصابة أشرف. ع. 55 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وعزه. ع. م 50 سن مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر ومجهول الاسم والهوية فى العقد الثالث من العمر باشتباه نزيف بالمخ ومطاوع. ح. م 58 سنة نزيف بالمخ جثة هامدة تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى دار السلام المركزى.