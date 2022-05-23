محافظ الإسكندرية: إنهاء 75% من خطة رصف الطرق بنطاق حي عامرية أول.. صور

الإسكندرية -جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العامرية أول بنسبة تنفيذ بلغت 75%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 6 شوارع رئيسية بالحي بتكلفة إجمالية تقدر 15 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالي حي العامرية أول.

ووجه المحافظ ، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الرصف لرفع العبء عن كاهل أهالي الحي ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشدداً علي الاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها ، وزاورها.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة بشارع المستعمرة، كما تم الانتهاء من الطبقة السطحية لجزء من شارع الخاصة الملكية وجاري التجهيز لأعمال الأسفلت لباقي الشارع، وتم الانتهاء من الطبقة الرابطة وجارى التجهيز للطبقة السطحية بشارع حضانة نفوسة، وأضافت مدير مديرية الطرق انه تم الإنهاء من وضع طبقة الأساس وجارى التجهيز لطبقة الأسفلت بطريق توشكا المرحلة الأولى ، وقد تم الانتهاء بنسبة 100% من رصف مدخل الكافورى ، مشيرة إلى أنه جارى التجهيز لأعمال الأسفلت بالطريق الموازي لمصرف غرب النوبارية.



اعمال الرصف بالإسكندرية



رصف الشوارع



رصف الطرق