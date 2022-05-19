محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بإشراك النواب في دراسة المشروعات قبل تنفيذها

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب بشأن قطاعات مختلفة بالمحافظة وعلى رأسها: الطرق، والكباري، والإنارة، والمواقف العشوائية، والتخطيط العمراني، والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور الاجتماع؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، وعدد من رؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية المعنية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش، وذلك بهدف الوقوف على أبرز أوجه القصور والتحديات لتحقيق نتائج إيجابية لمعالجتها.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وإشراكهم في المشروعات الجاري دراستها قبل تنفيذها، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة بين أعضاء النواب والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل في صف واحد لخدمة المواطن السكندري.

وكلف الشريف الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة وضع زي موحد لجميع العاملين بالمواقف التابعة للمحافظة، للقضاء على أي محاولات ابتزاز قد يقوم بها المخالفين، وذلك للحفاظ على سلامة وحماية المواطنين.