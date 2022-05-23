اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للتدريب: حصلنا على الاعتماد الدولى بلا أخطاء فى سابقة أولى من نوعها

الإثنين، 23 مايو 2022 03:44 م
الوطنية للتدريب: حصلنا على الاعتماد الدولى بلا أخطاء فى سابقة أولى من نوعها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تعمل على إعادة تمكين دور مصر الريادى، وأن جميع الملفات تسير بخطى ثابتة، متابعة: "بدأنا فى الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى، بالإضافة للحوار الوطنى".

 

وأضافت راغب خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الأكاديمية توسعت فى الشراكات لتحقيق رؤية الأكاديمية وأهدافها المستدامة مع مراعاة تمصير وتوطين ما يتم تقديمه.

 

وأشارت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن الأكاديمية تمكنت لأول مرة فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط من الحصول على الاعتماد الدولى من أكبر مؤسسات الاعتماد على مستوى العالم بدون أى خطأ وذلك خلال 26 شهرا لمدة خمس سنوات.

 

وتابعت راغب:" راعينا أن تكون أكثر من 70% من المواد المستخدمة فى إعادة هيكلة مبانى الأكاديمية الوطنية للتدريب هى مواد معاد تصنيعها، وهناك توسع فى الاستشارات، فعلى سبيل المثال جارى إنشاء مركز تدريب تابع لمحافظة كفر الشيخ، ليس لتدريب العاملين أو المواطنين فقط ولكن يساعدهم فى استغلال المقومات المتاحة بكفر الشيخ لإعادة تمكين الدور الريادى".


الأكاديمية الوطنية للتدريب

الوطنية للتدريب

البرنامج الرئاسى

مجلس النواب


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة