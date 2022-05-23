افتتاح مهرجان المنصورة الأول لأفلام التحريك بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

الدقهلية - مرام محمد

افتتح الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، اليوم الأثنين بالقاعة الرئيسية بقسم الجرافيك فعاليات "مهرجان المنصورة الأول لأفلام التحريك"، الذى يقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 مايو الجارى، فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر افتتاح المهرجان، كل من الدكتور محمد نبيل رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، والدكتورة مهرة حامد صقر رئيس قسم التصوير بالكلية، والدكتور محمد ربيع مدرس الرسوم المتحركة وفنون الكتاب بالكلية، والدكتور إبراهيم جمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية، وأحمد محمود مخرج رسوم متحركة بالإدارة العامة والوسائل التعليمية بديوان وزارة التربية والتعليم، وأحمد حسن مخرج رسوم متحركة ومدير الإعلام والشركات بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية.

رحب الدكتور عمر غنيم، بالحضور والمشاركين فى المهرجان، وأثنى على جهد القائمين على تنظيم هذا المهرجان وعلى حشد كلية الفنون الجميلة لهذا الكم الكبير من المشاركين من مختلف الكليات الفنية بالجامعات المصرية فيه.

وأشاد الدكتور محمد نبيل، بتنظيم عدة ورش عمل على هامش المهرجان ترتقى بمعارف الطلاب ومهاراتهم، مما يعكس ربط الدراسة الأكاديمية بالحياة العملية.

وأشار الدكتور محمد ربيع، إلى تقدم 87 فيلم للمشاركة فى المهرجان من خلال مسابقتين يتم منح جوائز للأفلام الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة منهما.

وذكر أن المسابقة الأولى تقدم إليها 77 مشروع تخرج لطلاب أقسام الفنون المتحركة بكليات الفنون الجميلة بجامعات المنصورة وحلوان والإسكندرية، المعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون، ومعهد ITI، وكلية الفنون والتصميم جامعة فاروس، والمعهد العالى للإعلام بالشروق.

وأضاف أن المسابقة الثانية يشارك بها 10 افلام من الإنتاج الخاص بالهيئات والمؤسسات والأفراد، منوها بإقامة 3 ورش عمل على هامش المهرجان: الأولى بعنوان "مبادئ التحريك" ويحاضر فيها المخرج أحمد محمود ، الثانية بعنوان "تصميم شخصيات وستورى بورد" ويحاضر فيها المخرج أحمد حسن، والثالثة بعنوان "السيناريو" ويحاضر فيها الدكتور إسماعيل الناظر المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة إلمنيا.

وأكد الدكتور إبراهيم جمال، أن هذا المهرجان يندرج فى إطار فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة، انطلاقا من ريادة الجامعة ودورها فى نشر الفنون ممثلة فى كلية الفنون الجميلة على المستوى المحلى والإقليمى.