أفضل 5 عادات للتخلص من دهون البطن وتثبيت الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بأهداف إنقاص الوزن ، فإن خسارة الوزن ليست سوى نصف المعركة، النصف الآخر هو في الحفاظ على الوزن على المدى الطويل ، وهو ما يمكن أن يكون عملية محبطة للكثيرين، إذن ما هي الخطوات الرئيسية ليس فقط في إنقاص الوزن بطريقة صحية ، ولكن أيضًا في الحفاظ عليه بشكل مستدام؟ أكدت الأبحاث الحديثة أن تناول الأطعمة الصحية والعيش بأسلوب حياة نشط لا يزالان مهمين للغاية في إنقاص الوزن بشكل صحي ومع ذلك ، يبحث بعض الخبراء في الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يكافحون لتجنب فقدان الوزن بعد كل عملهم الشاق، وما وجدوه هو أن عقلك قد يلعب دورًا أكبر مما تعتقد، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

قلل من استهلاكك للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية :

من المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن والتحكم فيه ينطويان على توازن السعرات الحرارية التي تتناولها والسعرات الحرارية التي تحرقها، ويعد هذا جزءًا مهمًا من رحلة إنقاص الوزن ، ستحتاج إلى التركيز على إنفاق المزيد من الطاقة أكثر مما تستهلكه.

زد من استهلاكك للفاكهة والخضروات:

يعد التأكد من حصولك على ما يكفي من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي أمرًا مهمًا لجوانب متعددة من صحتك ، يمكن أن تساعدك العناصر الغذائية والمعادن والألياف الموجودة في المنتجات في الحفاظ على أمعاء صحية ، وتحسين صحة قلبك ، وتساعدك على إنقاص الوزن .

اعرف أهدافك:

تؤكد الأبحاث أكثر استراتيجيات فقدان الوزن وإدارته فعالية مرتبطة بعقلك ، وفقًا لدراسة نُشرت في Obesity Reviews ، في حين أن أشياء مثل الأكل الصحي والتمارين الرياضية تلعب دورًا واضحًا في إنقاص الوزن والحفاظ على الوزن ، فإن التركيز على أهدافك والبقاء محفزًا داخليًا أمران حاسمان لتجربة مستدامة وطويلة الأجل.

التحفيز :

العمل على تحويل عقليتنا نحو المزيد من اللطف تجاه أنفسنا والشعور بالفخر بما أنجزناه هو مفتاح لفقدان الوزن بشكل صحي ، والأبحاث تدعم ذلك، تنص هارفارد هيلث على أن " معظمهم ظلوا متحفزين من خلال التفكير في تحسن صحتهم ومظهرهم بسبب وزنهم المنخفض".

تغيير السلوكيات :



يمكن أن يساعد مفهوم الشعور بالراحة مع الانزعاج في عملية إدارة الوزن، اكتشفوا أثناء جمعهم لأبحاثهم أن أشياء مثل الشعور بالجوع أحيانًا ، وتغيير سلوكيات الأكل بالضغط ، وأحيانًا مقاومة الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة ، كلها سلوكيات يمكن أن تساعد في إدارة الوزن بشكل مستدام بطريقة صحية.