أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيها فى مصر.. وعيار 18يسجل 930 جنيها



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 830 جنيها.



عيار 21 سجل 1085 جنيها.



عيار 24 سجل 1240 جنيها.



الجنيه الذهب 8680 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب اليوم الي تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين وسط تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأميركي الذي أدى إلى إحياء الطلب على الملاذ الآمن وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.9% الأسبوع الماضي بفعل تراجع عائد السندات الأمريكية أيضا.

سبائك الذهب لا تدر عائد

نظرًا لأن السبائك لا تدر أي فائدة، فقد تصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وذلك في البورصات العالمية ومع ذلك، يُنظر إلي الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

رفع الفائدة الأمريكية والذهب

أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة بنهاية هذا العام عما كان متوقعًا قبل شهر واحد فقط، مما يبقي على قيد الحياة مخاطر الركود.وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.66% لتصل إلى 21.75 دولارًا للأونصة، لكنها ارتفعت بنحو 3.5% هذا الأسبوع، وانخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 952.75 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.43% إلى 1958.2 دولارًا.